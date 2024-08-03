В Челябинске взвинтили цены на сушку затопленных автомобилей

Так как преодолевать водные препятствия многим водителям пришлось чуть ли не вплавь, то на популярном сайте объявлений появилось большое количество объявлений — «Сушка салона после потопа», «Ремонт затопленных автомобилей» c «красочными» фотографиями.
Корреспондент «МК-Челябинск» выяснил, что цены на сушку Nissan Almera Classic варьируются от 4 тысяч до 35 тысяч рублей. Причем, найти сервисы или мойки, где возьмутся за такую работу за небольшую вышеобозначенную сумму практически не реально. Автомобиль попал в водную ловушку, проехав по затопленной дороге около 500 метров. Вода в салоне не затронула кресла. Потребовался разбор напольного покрытия и профессиональная сушка.
«За последние несколько дней к нам обратились около семи автовладельцев с похожей проблемой, — говорит Никита, основатель челябинской компании, специализирующейся на химчистке и детейлингу авто. — Без специального оборудования справится с этой проблемой не просто. Не стоит брать на вооружение многие “народные” методы, например, использовать силикагелевый наполнитель для кошачьего лотка. Его очень трудно вывести, а толку не будет. Рекомендую автовладельцам не тянуть и сразу же решать этот вопрос, иначе в салоне появятся запах сырости и плесень. Недавно привезли машину через неделю после того, как в салон попала вода. Образовался грибок. Да, с некоторыми автомобилями, например с LADA Vesta, приходится повозиться, но знаю, что многие наши коллеги неоправданно завысили цены на эти услуги. Оптимальная стоимость сушки салона седана, такого как Nissan Almera Classic, в действительности не превышает обозначенных четырех тысяч рублей».
Как сообщал «МК-Челябинск», 2 августа на Южном Урале подтопленными оставались 179 частных жилых домов и 341 приусадебный участок. 3 августа ГУ МЧС России по региону отмечает, что на контроле остается подтопление 210 домов и 343 участков. В пунктах временного размещения находятся 25 человек, среди которых 8 детей. Также в ведомстве отметили, что сброс воды на гидротехнических сооружениях не увеличивался.
Вчера стало известно, что на помощь южноуральским спасателям будет направлена группировка МЧС из Тюмени. Они будут вместе со специалистами из Троицка помогать бороться с последствиями паводка в Коркино.