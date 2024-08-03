В Челябинске взвинтили цены на сушку затопленных автомобилей

«За последние несколько дней к нам обратились около семи автовладельцев с похожей проблемой, — говорит Никита, основатель челябинской компании, специализирующейся на химчистке и детейлингу авто. — Без специального оборудования справится с этой проблемой не просто. Не стоит брать на вооружение многие “народные” методы, например, использовать силикагелевый наполнитель для кошачьего лотка. Его очень трудно вывести, а толку не будет. Рекомендую автовладельцам не тянуть и сразу же решать этот вопрос, иначе в салоне появятся запах сырости и плесень. Недавно привезли машину через неделю после того, как в салон попала вода. Образовался грибок. Да, с некоторыми автомобилями, например с LADA Vesta, приходится повозиться, но знаю, что многие наши коллеги неоправданно завысили цены на эти услуги. Оптимальная стоимость сушки салона седана, такого как Nissan Almera Classic, в действительности не превышает обозначенных четырех тысяч рублей».