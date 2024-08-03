Молдавские саперы обезвредили в июле 45 найденных в селах взрывоопасных предметов

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. Саперы Национальной армии в течение июля этого года ликвидировали 45 взрывоопасных предметов, а также 500 патронов, боеприпасы были обнаружены в разных районах Молдовы.
Как сообщили в Минобороны республики, за указанный период саперы выполнили 15 миссий по разминированию в населенных пунктах Штефан-Водского, Новоаненского, Ниспоренского, Хынчештского, Кантемирского, Унгенского, Оргеевского и Флорештского районов, а также в муниципии Кишинев.
По словам старшего офицера инженерной службы майора Ивана Корнегруцы, одно из самых опасных разминирований было проведено саперами в селе Чобурчиу, где было найдено и обезврежено четыре артиллерийских снаряда, одна метательная бомба, шесть ручных гранат, девять боеголовок и 400 патронов, сохранившихся в земле со времен Второй мировой войны.
Взрывчатка была найдена на пахотном поле.
С начала года саперы провели 86 операций по разминированию, обезвредив 135 взрывоопасных предметов различных типов и 505 патронов.