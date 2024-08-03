Молдавские саперы обезвредили в июле 45 найденных в селах взрывоопасных предметов

По словам старшего офицера инженерной службы майора Ивана Корнегруцы, одно из самых опасных разминирований было проведено саперами в селе Чобурчиу, где было найдено и обезврежено четыре артиллерийских снаряда, одна метательная бомба, шесть ручных гранат, девять боеголовок и 400 патронов, сохранившихся в земле со времен Второй мировой войны.