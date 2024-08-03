В Волгограде скончалась тренер по волейболу Лариса Карпова

Печальную новость сообщили V102.RU в МБУ ДО СШ № 7, передает V102.RU.
Лариса Викторовна Карпова скончалась 30 июля. 40 лет своей жизни она отдала воспитанию волейболистов.
— Лариса Викторовна ни на один день не забывала про своих воспитанников — обо всех заботилась, помогала. Среди спортсменов, которых она тренировала, многие добились больших успехов в спорте на российском и мировом уровнях, — говорится в некрологе.
Лариса Викторовна обладала большим педагогическим талантом, мудростью и неиссякаемым оптимизмом.
— Ее потеря — невосполнимая утрата для спортивной школы и всего волгоградского волейбола, — подытожили ее коллеги, выразив соболезнования родным и близким тренера.