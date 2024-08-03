Жарко, но так хочется купить что-то вкусненькое: Рассказываем, где в Кишиневе в эти выходные работают сельскохозяйственные ярмарки

Мэрия Кишинева приглашает на сезонные сельскохозяйственные ярмарки, которые состоятся в столичных секторах в выходные — 3 и 4 августа. Эти мероприятия направлены на поддержку местных производителей и предоставление жителям города доступа к сезонной сельскохозяйственной продукции и ремесленным товарам.