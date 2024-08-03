Жарко, но так хочется купить что-то вкусненькое: Рассказываем, где в Кишиневе в эти выходные работают сельскохозяйственные ярмарки

Мэрия Кишинева приглашает на сезонные сельскохозяйственные ярмарки, которые состоятся в столичных секторах в выходные — 3 и 4 августа. Эти мероприятия направлены на поддержку местных производителей и предоставление жителям города доступа к сезонной сельскохозяйственной продукции и ремесленным товарам.
Буюканы
Сквер собора «Рождество Господне», аллея, примыкающая к улице Пушкина
Территория, прилегающая к зданию «Кентфорд» (бульвар Штефан чел Маре, 202), 3 августа пройдет ярмарка «EcoLocal» по продаже отечественных продуктов питания и непродовольственных товаров.
Бульвар Штефан чел Маре, 103,
Парк «Alunelul» (улица Каля Ешилор, 11/4) состоится ярмарка местных производителей «Cămara Fest».
Ботаника
Парк «Валя Трандафирилор» и бульвар Дачия, 216
Центр
Ярмарка местных производителей овощей и фруктов работает до 18 августа по адресам: Ъынчешть, 86; Спрынченоая, 1A; Гренобль, 157; Измаильская, 94, угол с бульваром Д. Кантемира; ул. Мелештиу, 14/3.
Мероприятие «Jurassik Park» до 22 августа на ул. Н. Тестемицану, 3 (территория магазина «Kaufland»).
Чеканы
Ярмарки по продаже отечественной сельскохозяйственной продукции работают до 22 августа по адресам: бульвар Мирча чел Бэтрын, 2; Мирча чел Бэтрын, 20; Мирча чел Бэтрын, 24; Мирча чел Бэтрын, 28; ул. Мария Дрэган, 30 (угол с ул. Чокана); ул. Михай Садовяну, 22; ул. Игорь Виеру, 6/1; ул. Игорь Виеру, 10; ул. Профессора Иона Думенюка, 12А; ул. Петру Заднипру, 2.
Рышкановка
Ярмарка по продаже отечественной продукции работает до 28 августа по адресу: Московский проспект, 21, напротив ул. М. Басараба, 6 и ул. Дога, 35.
Мэрия Кишинева приглашает жителей города посетить эти ярмарки и мероприятия, которые способствуют укреплению связей между местными производителями и потребителями, а также поддержке местных производителей.