Участок улицы 2-ой Железнодорожной в Иркутске отремонтируют в 2025 году

В следующем году в Иркутске отремонтируют улицу 2-ой Железнодорожной вдоль курорта «Ангара». Изначально планировались работы на участке от Маяковского до Терешковой. Однако в итоге было принято решение привести в порядок дорогу на всем протяжении до Мостового проезда. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.
— За время эксплуатации покрытие износилось, — отметил глава Свердловского округа Антон Медко. — И после сильного ливня, который прошел на этой неделе, совсем пришло в негодность. По поручению мэра Руслана Николаевича участок включили в график работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на следующий год.
Напомним, изменены сроки ограничения движения по переулку Спортивный. Проезд должны были открыть к полуночи 7 августа, однако, по последней информации, это произойдет в полночь 13 августа.