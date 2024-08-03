Участок улицы 2-ой Железнодорожной в Иркутске отремонтируют в 2025 году

В следующем году в Иркутске отремонтируют улицу 2-ой Железнодорожной вдоль курорта «Ангара». Изначально планировались работы на участке от Маяковского до Терешковой. Однако в итоге было принято решение привести в порядок дорогу на всем протяжении до Мостового проезда. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.