«Женский бокс — это женский бокс». Президент IBA Умар Кремлев высказался в защиту боксерш, проигравших трансгендерам. Видео

В сообщении IBA отмечается, что ассоциация по-прежнему привержена обеспечению честной конкуренции на всех мероприятиях. Она решительно осуждает несоответствия в допуске к участию в соревнованиях по боксу на Олимпиаде-2024 в Париже. И алжирская «боксерша» Иман Хелиф, и тайваньская «спортсменка» Линь Юйтин после тестирования не соответствовали требуемым критериям допуска для участия в поединках с женщинами.
«Мы совершенно не понимаем, почему какая-либо организация подвергает боксера риску, который может привести к потенциально серьезной травме. Основная роль судьи на ринге — постоянное обеспечение безопасности боксера. Как это может быть осуществимо, если боксер не соответствует критериям допуска к соревнованиям? Мы защищаем наших женщин и их права соревноваться на ринге с равными соперниками, и мы будем защищать и поддерживать их во всех случаях. Их надежды и мечты никогда не должны быть отняты организациями, не желающими поступать правильно в сложных обстоятельствах», — сообщили в IBA.
Президент IBA Умар Кремлев также эмоционально прокомментировал ситуацию. Он заявил, что IBA будет защищать каждую боксершу и каждого боксера.
«Женский бокс — это женский бокс, мужской бокс — это мужской бокс», — сказал он.
Президент ассоциации пообещал, что будет награждать боксерш, проигравших в бою с трансгендерами, упомянув также боксершу из Узбекистана Ситору Турдибекову, которая вчера потерпела поражение в боксерском поединке с трансгендером из Тайваня Линь Юйтин.
«Я не могу смотреть на ее слезы», — сказал он про итальянскую спортсменку Анджелу Карини, которая отказалась от боя с алжирским трансгендером Иман Хелиф. Поединок завершился через 46 секунд после его начала. Карини отказалась продолжать противостояние и покинула ринг в слезах, в результате победа досталась Иман.
«Бах — это нечисть, как можно еще назвать его команду?» — высказался Кремлев в адрес президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.