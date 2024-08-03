«Женский бокс — это женский бокс». Президент IBA Умар Кремлев высказался в защиту боксерш, проигравших трансгендерам. Видео

«Мы совершенно не понимаем, почему какая-либо организация подвергает боксера риску, который может привести к потенциально серьезной травме. Основная роль судьи на ринге — постоянное обеспечение безопасности боксера. Как это может быть осуществимо, если боксер не соответствует критериям допуска к соревнованиям? Мы защищаем наших женщин и их права соревноваться на ринге с равными соперниками, и мы будем защищать и поддерживать их во всех случаях. Их надежды и мечты никогда не должны быть отняты организациями, не желающими поступать правильно в сложных обстоятельствах», — сообщили в IBA.