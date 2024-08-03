Спидкамы работают на 11 участках Минска 3 августа

Помимо Минской кольцевой автодороги (90 км/ч) и Смиловичского тракта (80 км/ч) в субботу контроль скорости организован на пр. Независимости (60, 80 км/ч), Пушкина, Дзержинского, Партизанском и на ул. Притыцкого, Радиальной, Маяковского, Орловской, Тимирязева (везде 60 км/ч). В Госавтоинспекции просят водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.