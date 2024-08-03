В Западном Казахстане объявили ЧС местного значения из-за нехватки кормов

АЛМАТЫ, 3 авг — Sputnik. Чрезвычайную ситуацию местного значения объявили в некоторых районах Западно-Казахстанской области, передаёт «24KZ».
В зону ЧС вошли Жанибекский, Бокейординский, а также несколько сёл Жанакалинского и Казталовского районов.
Из-за засухи и нашествия сайги животноводы не успевают запастись кормом для скота. Западно-Казахстанская область входит в число лидеров животноводческой отрасли. Поголовье крупнорогатого скота переваливает здесь за миллион, а мелкорогатого — за два миллиона. 70% поголовья приходится на юг области.
«Местные власти в курсе проблем. Опираясь на заключение “Казгидромета”, в регионе частично объявили режим чрезвычайной ситуации. В качестве субсидии за каждое маточное поголовье крупнорогатого скота выплатят 22 тысяч тенге. За мелкорогатый скот полагается более трех тысяч, а за кобылиц 8 тысяч тенге. По подсчетам управления сельского хозяйства, общая сумма помощи составит 3 млрд 260 млн тенге», — говорится в сообщении.
Частным подворьям компенсируют расходы на транспортировку сена.