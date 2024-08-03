В Западном Казахстане объявили ЧС местного значения из-за нехватки кормов

«Местные власти в курсе проблем. Опираясь на заключение “Казгидромета”, в регионе частично объявили режим чрезвычайной ситуации. В качестве субсидии за каждое маточное поголовье крупнорогатого скота выплатят 22 тысяч тенге. За мелкорогатый скот полагается более трех тысяч, а за кобылиц 8 тысяч тенге. По подсчетам управления сельского хозяйства, общая сумма помощи составит 3 млрд 260 млн тенге», — говорится в сообщении.