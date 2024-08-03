В Татарстане отмечен случай завезенной малярии

По информации ведомства, с 2010 по 2023 годы в Татарстане зафиксировался 31 случай завозной малярии из Индии, Судана, Пакистана, Йемена, Турции, Гайаны, Сьерра-Леоне, Анголы, Руанды, Танзании, Чада.
Малярия — инфекционное заболевание, передающееся людям от укусов комаров рода Anopheles. Течение болезни тяжелое, с лихорадочными приступами, увеличением печени и селезенки. Из 4-х форм малярии наиболее опасна тропическая, которая может привести к смерти.
В Татарстане, благодаря ежегодной обработке водоемов от личинок малярийных комаров (на площади 1129 га), местных случаев малярии не было уже шестнадцать лет.
Чтобы не заразиться малярией при посещении эндемичных стран, врачи рекомендуют: выяснить у туроператора о случаях малярии в стране выезда; проконсультироваться с врачом о необходимости приема химио-профилактики; выбрать отель с москитными сетками или фумигаторами; применять репелленты и фумигаторы; носить закрытую, плотную светлую одежду; минимизировать пребывание на улице вечером и ночью; использовать москитные сетки и пологи в экскурсиях или ночевках на природе.
После поездки, при повышении температуры или недомогании, сразу обратиться к врачу и рассказать о пребывании в эндемичной стране.