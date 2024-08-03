В Татарстане отмечен случай завезенной малярии

Чтобы не заразиться малярией при посещении эндемичных стран, врачи рекомендуют: выяснить у туроператора о случаях малярии в стране выезда; проконсультироваться с врачом о необходимости приема химио-профилактики; выбрать отель с москитными сетками или фумигаторами; применять репелленты и фумигаторы; носить закрытую, плотную светлую одежду; минимизировать пребывание на улице вечером и ночью; использовать москитные сетки и пологи в экскурсиях или ночевках на природе.