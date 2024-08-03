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Петербург в субботу останется под влиянием циклона. Узнайте, как это скажется на погоде

В субботу циклон продолжит вызывать в Петербурге дожди.

Сейчас в Трентоне: +23° 0 м/с 100% 751 мм рт. ст. +24°

Циклон, появившийся на территории европейской части России еще в понедельник, продолжает удерживать свои позиции, несмотря на значительный срок существования, и погода в субботу в Петербурге будет в значительной степени определена пребыванием в тыловой части этого циклона. Такой прогноз приводит ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

По данным синоптика, циклон продолжит вызывать в регионе дожди, местами переходящие в грозовое состояние.

Температура воздуха в субботу в Северной столице +21…+23°, в Ленинградской области +19…+24°.

Ветер юго-западный, 2−7 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Накануне ГУ МЧС по Петербургу предупредило жителей о том, что в выходные ожидается «желтый» уровень погодной опасности.