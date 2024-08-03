Петербург в субботу останется под влиянием циклона. Узнайте, как это скажется на погоде

Циклон, появившийся на территории европейской части России еще в понедельник, продолжает удерживать свои позиции, несмотря на значительный срок существования, и погода в субботу в Петербурге будет в значительной степени определена пребыванием в тыловой части этого циклона. Такой прогноз приводит ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.