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Вылет рейса Иркутск-Новосибирск задержан из-за погоды 3 августа

Вылет самолета перенесен на 19:00.

Источник: Комсомольская правда

Из-за метеоусловий 3 августа произошла задержка вылета рейса 5230 Иркутск-Новосибирск. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

— Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за соблюдением прав пассажиров на получение комплекса услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, — рассказали в ведомстве.

Вылет перенесен с 11:25 на 19:00 местного времени.

Напомним, утром 3 августа на столицу Приангарья опустился густой туман. Погода стала причиной того, что сразу шесть самолетов не смогли приземлиться в аэропорту Иркутска. Запасным аэродромом традиционно выступила главная воздушная гавань республики Бурятии «Байкал».