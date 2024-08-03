Вылет рейса Иркутск-Новосибирск задержан из-за погоды 3 августа

Напомним, утром 3 августа на столицу Приангарья опустился густой туман. Погода стала причиной того, что сразу шесть самолетов не смогли приземлиться в аэропорту Иркутска. Запасным аэродромом традиционно выступила главная воздушная гавань республики Бурятии «Байкал».