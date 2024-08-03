Вылет рейса Иркутск-Новосибирск задержан из-за погоды 3 августа

Из-за метеоусловий 3 августа произошла задержка вылета рейса 5230 Иркутск-Новосибирск. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
— Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за соблюдением прав пассажиров на получение комплекса услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, — рассказали в ведомстве.
Вылет перенесен с 11:25 на 19:00 местного времени.
Напомним, утром 3 августа на столицу Приангарья опустился густой туман. Погода стала причиной того, что сразу шесть самолетов не смогли приземлиться в аэропорту Иркутска. Запасным аэродромом традиционно выступила главная воздушная гавань республики Бурятии «Байкал».