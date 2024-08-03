Стали известны адреса, где в Самаре отключат холодную воду

9 августа будет произведена замена задвижки диаметром 150 мм и пожарного гидранта по ул. Санфировой. Для этого подача ХВС будет ограничена с 10:00 до 14:00 по адресам: пр. Карла Маркса: 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231а, ул. Санфировой: 84, 90, 92, 93а, 94, 96.

Бойлер: пр. Карла Маркса, 223 и 231а.