РЖД завершат сборку моста в Химках для ВСМ Москва — Санкт-Петербург в 2024 году

На данный момент РЖД завершили надвижку самого большого пролета моста через канал имени Москвы в Химках. Как уточнили в компании, подготовка шла с марта, когда конструкцию длиной 130 м и весом 2 263 тонн перевезли и установили на временные опоры в центре акватории.