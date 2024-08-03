РЖД завершат сборку моста в Химках для ВСМ Москва — Санкт-Петербург в 2024 году

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. «Российские железные дороги» (РЖД) планируют завершить до конца 2024 года сборку моста в Химках через канал имени Москвы для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД.
«Общая длина инженерного сооружения, которое называют воротами для входа ВСМ в Москву, — 399 м, вес металлоконструкций — 3 953 т. Оно состоит из девяти пролетов, из которых восемь уже установлены. Полностью завершить сборку моста планируем до конца года», — говорится в сообщении.
На данный момент РЖД завершили надвижку самого большого пролета моста через канал имени Москвы в Химках. Как уточнили в компании, подготовка шла с марта, когда конструкцию длиной 130 м и весом 2 263 тонн перевезли и установили на временные опоры в центре акватории.
«С хирургической точностью по технологии поперечной надвижки железнодорожники переместили пролет на капитальные железобетонные опоры. С помощью гидроцилиндров строение, установленное на каретках, сдвинули на 35 м в створ моста», — добавили в РЖД.
Ранее сообщалось, что проектирование и строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург запланировано на 2024−2028 годы, а ввод ВСМ в эксплуатацию — на второй квартал 2028 года.