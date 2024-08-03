В Челябинске запустили новый автобус между вокзалом и Парковым

Сегодня, 3 августа, в Челябинске прекратила курсировать маршрутка 56 и одновременно появился новый автобусный маршрут 56а между железнодорожным вокзалом и улицей Шмакова в микрорайоне Парковый. К услугам пассажиров пока что машины малой вместимости, но к зиме их обещают заменить средним классом повышенного комфорта, передает корреспондент chel.aif.ru.