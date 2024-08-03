В Челябинске запустили новый автобус между вокзалом и Парковым

Сегодня, 3 августа, в Челябинске прекратила курсировать маршрутка 56 и одновременно появился новый автобусный маршрут 56а между железнодорожным вокзалом и улицей Шмакова в микрорайоне Парковый. К услугам пассажиров пока что машины малой вместимости, но к зиме их обещают заменить средним классом повышенного комфорта, передает корреспондент chel.aif.ru.
По информации Миндортранса Челябинской области, новый автобус следует по улицам Александра Шмакова, Скульптора Головницкого, Бейвеля, Чичерина, Академика Королева, Университетская Набережная, Худякова и Доватора.
На линии работает 12 единиц транспорта, они должны подходить к остановкам каждые 10−15 минут ежедневно.
Первый рейс стартует от Паркового в 05:50, от вокзала — в 06:20. Последний рейс соответственно в 21:40 и 22:20.
По условиям контракта подвижной состав должен отображаться в 2ГИС и на Яндекс Картах.
Ранее мы писали, что в Челябинске временно прекратил работу автобус 11 маршрута. Это произошло из-за срыва торгов при смене перевозчика. Транспорт обещают вернуть 12 августа.