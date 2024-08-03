Трентон
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму все кладбища домашних животных незаконны — госкомветеринарии

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости Крым. Хоронить умерших кошек и собак в Крыму нельзя. Их тела необходимо кремировать. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов.

Источник: РИА "Новости"

«Существуют мероприятия, поддерживаемые правительством. Вы можете обратиться в государственную ветеринарную службу и передать свое животное на кремирование. Урну с прахом вам отдадут только при индивидуальной процедуре. Этим занимаются специализированные организации, которые такое проводят», — сказал он.

При этом регулировать находящиеся на территории Крыма кладбища домашних животных и следить за их появлением обязаны местные власти, отметил Иванов.

«С этим должен бороться муниципальный контроль и органы власти территории. Бесспорно, мы, как с вопросом фотографов-живодеров, участвуем, но во всем должен быть авангард», — подчеркнул глава профильного комитета.

Хоронить тела кошек и собак в парках, скверах и дворах, в полях и лесополосах в России противозаконно. За нарушение порядка захоронения животных предусмотрена административная ответственность (часть 3 статьи 10.8 Кодекса Российской Федерации), грозящая штрафом от 4 до 5 тысяч рублей. При этом кладбища для захоронения урн с пеплом питомцев есть только в Москве, Санкт-Петербурге, и Екатеринбурге.

закон