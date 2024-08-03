В Крыму все кладбища домашних животных незаконны — госкомветеринарии

«Существуют мероприятия, поддерживаемые правительством. Вы можете обратиться в государственную ветеринарную службу и передать свое животное на кремирование. Урну с прахом вам отдадут только при индивидуальной процедуре. Этим занимаются специализированные организации, которые такое проводят», — сказал он.
При этом регулировать находящиеся на территории Крыма кладбища домашних животных и следить за их появлением обязаны местные власти, отметил Иванов.
«С этим должен бороться муниципальный контроль и органы власти территории. Бесспорно, мы, как с вопросом фотографов-живодеров, участвуем, но во всем должен быть авангард», — подчеркнул глава профильного комитета.
Хоронить тела кошек и собак в парках, скверах и дворах, в полях и лесополосах в России противозаконно. За нарушение порядка захоронения животных предусмотрена административная ответственность (часть 3 статьи 10.8 Кодекса Российской Федерации), грозящая штрафом от 4 до 5 тысяч рублей. При этом кладбища для захоронения урн с пеплом питомцев есть только в Москве, Санкт-Петербурге, и Екатеринбурге.