В Крыму все кладбища домашних животных незаконны — госкомветеринарии

Хоронить тела кошек и собак в парках, скверах и дворах, в полях и лесополосах в России противозаконно. За нарушение порядка захоронения животных предусмотрена административная ответственность (часть 3 статьи 10.8 Кодекса Российской Федерации), грозящая штрафом от 4 до 5 тысяч рублей. При этом кладбища для захоронения урн с пеплом питомцев есть только в Москве, Санкт-Петербурге, и Екатеринбурге.