В Воронеже изменят 15 автобусных маршрутов из-за футбольного матча

В воскресенье, 4 августа, в связи с проведением домашней игры «Факела» на одноименном стадионе, в Воронеже изменится схема дорожного движения возле спортивной арены в Советском районе. Движение автотранспорта будет запрещено с 8:00 до 20:30 на участке улицы Писателя Маршака — от дома № 18а до пересечения с улицей Домостроителей. Из-за этого временно изменятся 15 автобусных маршрутов, предупредили в городской администрации. Пока улица будет закрыта, автобусы направят: