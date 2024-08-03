В Воронеже изменят 15 автобусных маршрутов из-за футбольного матча

В воскресенье, 4 августа, в связи с проведением домашней игры «Факела» на одноименном стадионе, в Воронеже изменится схема дорожного движения возле спортивной арены в Советском районе. Движение автотранспорта будет запрещено с 8:00 до 20:30 на участке улицы Писателя Маршака — от дома № 18а до пересечения с улицей Домостроителей. Из-за этого временно изменятся 15 автобусных маршрутов, предупредили в городской администрации. Пока улица будет закрыта, автобусы направят:
- № 12, 54, 72 — от остановки «Юго-Западный рынок» по улицам Героев Сибиряков, Пешестрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршрутам;
- № 17 — от остановки «Юго-Западный рынок» по улицам Героев Сибиряков, Пешестрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее по маршруту. В обратном направлении — с бульвара Пионеров по улицам Домостроителей, Ворошилова, Матросова, Героев Сибиряков;
- № 23 — с улицы Олеко Дундича по улицам Героев Сибиряков, Пешестрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршруту;
- № 24 — с улицы Ворошилова по улицам Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича и далее по маршруту;
- № 66 — от остановки «Юго-Западный рынок» по улицам Героев Сибиряков, Пешестрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее по маршруту;
— Перевозчики ориентированы на усиление транспортной работы после завершения матча, — отметили в мэрии.
Помимо этого, в горадминистрации указали, что в выходные продолжает работу автобусный маршрут № 30 (Адмиралтейская площадь — Петровский сквер). Желающие посмотреть трансляцию матча на большом экране в фан-зоне также могут добраться до остановки «Чернавский мост», через которую из разных районов города следуют маршруты № 6, 8, 20, 21, 32, 42, 44, 52, 59, 60, 90, 97, 98. Для повышения безопасности при проведении массового мероприятия в районе Адмиралтейской площади будет запрещена парковка транспорта напротив домов № 28, 30, 30а на улице Софьи Перовской.
В воскресенье «Факел» дома сыграет с «Краснодаром». Матч начнется в 18:00. Главным судьей встречи назначен Алексей Сухой. РИА «Воронеж» писало, что парковка на улицах, прилегающих к стадиону «Факел», будет запрещена уже сегодня с 18:00. Этот запрет также снимут завтра в 20:30.
Ранее также стало известно, что с 8:00 понедельника, 5 августа, в Воронеже изменят автобусные маршруты № 54, 61, 82, 95.