В Воронеже закрыли движение на улице вдоль водохранилища

С раннего утра до 15.00 нельзя проехать по участку улицы Софьи Перовской. Перекрыли движение в направлении улицы Пятницкого в сторону улицы Чернышевского. Об этом сообщили в телеграм-канале управления дорожного хозяйства Воронежа.