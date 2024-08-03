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В Воронеже закрыли движение на улице вдоль водохранилища

Там меняют бортовой камень.

Источник: телеграм-канал управления дорожного хозяйства Воронежа

В субботу, 3 августа, воронежцам, едущим вдоль водохранилища, следует иметь в виду, что одну из дорог перекрыли. Причем довольно надолго.

С раннего утра до 15.00 нельзя проехать по участку улицы Софьи Перовской. Перекрыли движение в направлении улицы Пятницкого в сторону улицы Чернышевского. Об этом сообщили в телеграм-канале управления дорожного хозяйства Воронежа.

Городские власти объяснили причину перекрытия. Дело в том, что на этом участке работники подрядной организации меняют бортовой камень.