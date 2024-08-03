Forbes получил свидетельства о рождении трех детей Дурова

Болгар рассказала изданию, что познакомилась с Дуровым в 2012 году. В 2013 году у них родилась дочь Лея, в 2016-м — сын Даниэль, а в 2017-м — Давид. Болгар жила с детьми в Петербурге, а в 2018 году переехала к Дурову в Дубай. Женщина не смогла получить в ОАЭ вид на жительство и с 2020-го живет с детьми в Швейцарии, там их документы перевели на французский.