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Сергей Собянин рассказал, где посмотреть фильмы под открытым небом

С начала сезона летние кинотеатры в столичных парках посетили более 20 тысяч человек.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Любимые фильмы москвичи могут посмотреть под открытым небом — в парках столицы сегодня работают 10 летних кинотеатров. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Уже больше 10 лет кино показывают на главной сцене Таганского парка. В парке Олимпийской Деревни фильмы идут даже днем, а в Бабушкинском парке после сеанса проходят обсуждения увиденных лент», — подчеркнул Мэр Москвы.

Кроме того, кинотеатры под открытым небом можно посетить в парках «Фили», «Ангарские пруды», «Сокольники», Измайловском и Перовском. Новую площадку недавно открыли в зоне отдыха «Покровский берег».

Один из самых первых уличных кинотеатров в городе открылся в Саду имени Н. Э. Баумана в 1920-х годах. Сейчас посмотреть фильмы можно рядом с исторической сценой «Ракушка».

кино
Собянин Сергей