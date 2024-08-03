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В Казани закроют движение на участках двух улиц до 31 августа

С 15 по 31 августа в столице республики частично перекроют проезжую часть и тротуар у домов №№ 29 и 39 на улице Восход. Такие же ограничения введут на улице Академика Королева возле здания № 39 по улице Восход, сообщает мэрия Казани.

Улицы расположены в Московском районе города. Причина временных неудобств в реконструкции тепловода.

Сегодня в Казани пройдет праздник «Я выбираю небо»: 3 августа с 14 до 22 часов ограничат движение транспорта по нескольким улицам.