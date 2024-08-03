В Казани закроют движение на участках двух улиц до 31 августа

Улицы расположены в Московском районе города. Причина временных неудобств в реконструкции тепловода.
Сегодня в Казани пройдет праздник «Я выбираю небо»: 3 августа с 14 до 22 часов ограничат движение транспорта по нескольким улицам.
С 15 по 31 августа в столице республики частично перекроют проезжую часть и тротуар у домов №№ 29 и 39 на улице Восход. Такие же ограничения введут на улице Академика Королева возле здания № 39 по улице Восход, сообщает мэрия Казани.
Улицы расположены в Московском районе города. Причина временных неудобств в реконструкции тепловода.
Сегодня в Казани пройдет праздник «Я выбираю небо»: 3 августа с 14 до 22 часов ограничат движение транспорта по нескольким улицам.