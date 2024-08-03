Доброволец из Башкирии получил медаль Шаймуратова.

Военнослужащий СВО с позывным «Амбал» из села Мичуринск Шаранского района Башкирии удостоен медалей генерала Шаймуратова, «За храбрость» II степени и «За боевые отличия». Об этом рассказали в ЦУР РБ со ссылкой на администрацию муниципалитета.
Известно, что доброволец служит в мотострелковой части башкирского батальона имени легендарного командира 112-й кавалерийской дивизии. На передовой он управляет автомобилем «Урал 4320», участвуя в штурмовых операциях.
Напомним, в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличился размер единовременной выплаты контрактникам. Накануне Президент России подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам военной операции, которые заключили контракт в период с 1 августа по 31 декабря. Таким образом, с учётом федеральных выплат, военнослужащие от Башкирии суммарно единовременно получат 1 млн 205 тысяч рублей.
Интересующие их вопросы можно задать по номеру Ситуационного центра 122 или (347) 218−19−19, номер пункта отбора (347) 248−29−31.