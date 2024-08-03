В дома жителей трех районов Самары начали возвращать горячую воду

Напомним, с 19 июля по 1 августа 2024 года в Самаре проходили очередные гидравлические испытания. В этот период теплоэнергетики выполняли текущий ремонт сетей Привокзальной отопительной котельной. Без горячей воды временно остались жители и предприятия трех районов города. Сейчас коммунальные службы делают все возможное, чтобы вернуть ГВС в дома самарцев как можно быстрее.