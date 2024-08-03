В дома жителей трех районов Самары начали возвращать горячую воду

Жителям Ленинского, Октябрьского и Железнодорожного районов Самары начали возвращать горячую воду. Речь идет о тех домах, которые получают услугу от сетей Привокзальной отопительной котельной. Об этом сообщает пресс-служба компании «Т Плюс».
«Наши специалисты совместно с персоналом УК ведут поэтапное подключение ГВС для жителей Самары. К работам привлечены все необходимые сотрудники и спецтехника», — отметили теплоэнергетики.
Напомним, с 19 июля по 1 августа 2024 года в Самаре проходили очередные гидравлические испытания. В этот период теплоэнергетики выполняли текущий ремонт сетей Привокзальной отопительной котельной. Без горячей воды временно остались жители и предприятия трех районов города. Сейчас коммунальные службы делают все возможное, чтобы вернуть ГВС в дома самарцев как можно быстрее.