В Екатеринбурге начинают отмечать 301-летие города

Театральный фестиваль под наименованием «Лица Улиц» состоится 10 августа в парке Маяковского (ул. Мичурина, 230). А на 11 августа намечен Фестиваль Водонапорной башни (ул. Горького, 4 «в»). 13 же августа откроются два крупных события — Green Royal Fest, а также и Кубок России по парусному спорту.