В Екатеринбурге начинают отмечать 301-летие города

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил постановление о проведении праздничных мероприятий по случаю Дня города в 2024 году. Этот документ определяет организацию в муниципалитете официальных культурно-массовых событий с 3 по 18 августа, также оговорены меры безопасности, сообщает пресс-служба мэрии.
Цикл мероприятий начнется показами в летнем кинотеатре под названием «Территория Микс» у ККЦ «Космос». Они будут с 3 по 18 августа.
Театральный фестиваль под наименованием «Лица Улиц» состоится 10 августа в парке Маяковского (ул. Мичурина, 230). А на 11 августа намечен Фестиваль Водонапорной башни (ул. Горького, 4 «в»). 13 же августа откроются два крупных события — Green Royal Fest, а также и Кубок России по парусному спорту.
15 августа в спортивно-оздоровительном комплексе «Калининец» запланированы Чемпионат России по легкой атлетике плюс финал серии «Королева российского спорта». Далее, 16 августа, в Историческом сквере выступит Уральский государственный русский оркестр, а в парке Маяковского планируется Международный фестиваль духовых оркестров.
Основные мероприятия Дня города, включая проект «Городская свадьба» и концертную программу, пройдут 17 августа как обычно в Историческом сквере. Завершит праздник традиционный фейерверк в 22.00.