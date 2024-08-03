Ливни, град и подъем воды: штормовое предупреждение продлили в Челябинской области

Штормовое предупреждение продлили в Челябинской области на все выходные. По данным гидрометцентра в отдельных района региона сохранятся сильные дожди, ливни, грозы, град и сильный ветер.
Непогода может усугубить проблемы дождевого паводка в некоторых районах.
— С 3 по 5 августа на реках области в местах выпадения дождей ожидаются интенсивные подъемы уровня воды, — предупредили в единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска.
Это может привести к увеличению притока воды в пруды и водохранилища, а также затоплению пойменных участков рек.