Более двух тысяч подростков в Иркутске трудоустроили через кадровый центр

В столице Приангарья более двух тысяч подростков трудоустроили через кадровый центр региона. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.
— С марта по сентябрь начинают свою деятельность трудовые бригады при школах, — рассказала начальник отдела активной политики занятости Иркутского филиала кадрового центра региона «Работа России» Екатерина Соковикова. — Зарплатный фонд финансирует департамент образования администрации города.
Предприятия города готовы нанять подростков на время каникул на вакансии: курьер, делопроизводитель, копировщик документов, уборщик, дворник, сортировщик почты, помощник товароведа, оператор ЭВМ.
Школьники и студенты могут подать заявление и отслеживать предложения на портале «Работа России». При этом трудиться и зарабатывать можно и во время учебы. Также есть помощь для молодых специалистов. Начать карьеру можно по программе «Стажировка».
Напомним, список необычных вакансий появился в Иркутской области. В нем оказались заточники пил и миксеристы, оператор по затариванию и зашиванию таблетированной соли, выпарщик щелоков и инженер по планированию. Также доступна вакансия чокеровщика для тех, кто имеет опыт в лесозаготовке.