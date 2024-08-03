В Беларуси круглосуточно оформляют паспорта образца 1996 года

Сообщается, что жалобы от населения поступали на срочное и ускоренное оформление паспортов образца 1996 года. В связи с этим Центр персонализации документов перешел на круглосуточный режим работы, чтобы ускорить процесс изготовления и выдачи паспортов. Обычно в летний период наблюдается рост спроса на эту административную процедуру, это отметили в официальном сообщении МВД.



По указанию министра внутренних дел Ивана Кубракова, из сотрудников центрального аппарата МВД была сформирована мониторинговая рабочая группа. С 3 августа она начнет оказывать помощь региональным подразделениям по вопросам гражданства и миграции.