На вокзале Воронеж-1 после ремонта открыли парковку

До конца третьего квартала 2024 года на парковке собираются установить оборудование, позволяющее оплачивать стоянку бесконтактным способом («Fast Track»). Тогда можно будет просто прикладывать банковскою карту к специальному терминалу. Система рассчитает время стоянки и спишет деньги, которые положено за нее заплатить.