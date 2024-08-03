На вокзале Воронеж-1 после ремонта открыли парковку

Возле главного вокзала столицы Черноземья Воронеж-1 открыли обновленную парковку. Там заменили асфальт, нанесли новую разметку и установили дорожные знаки.
Новая парковка рассчитана на 34 автомобиля. При этом пять мест на ней выделили специально для водителей-инвалидов.
До конца третьего квартала 2024 года на парковке собираются установить оборудование, позволяющее оплачивать стоянку бесконтактным способом («Fast Track»). Тогда можно будет просто прикладывать банковскою карту к специальному терминалу. Система рассчитает время стоянки и спишет деньги, которые положено за нее заплатить.
Напомним, с главного вокзала столицы Черноземья временно сняли световую надпись «Воронеж». Ее отдали на реконструкцию.