Пулково обновляет стандарты: предполетный досмотр сократился до 30 минут

По словам Леонида Сергеева, генерального директора компании «Воздушные ворота Северной столицы», внедрение нового центра позволило уменьшить среднее время на предполетные формальности с 1,5 часа до 30 минут. Пассажиры бизнес-класса теперь могут пройти все необходимые процедуры всего за 13 минут.