Пулково обновляет стандарты: предполетный досмотр сократился до 30 минут

Это нововведение радикально изменило опыт пассажиров, сократив время ожидания до рекордных 30 минут.
По словам Леонида Сергеева, генерального директора компании «Воздушные ворота Северной столицы», внедрение нового центра позволило уменьшить среднее время на предполетные формальности с 1,5 часа до 30 минут. Пассажиры бизнес-класса теперь могут пройти все необходимые процедуры всего за 13 минут.
Инновационный центр, ставший первым в мировой практике, оснащен семью диспетчерами, которые в режиме реального времени координируют потоки в зонах регистрации, досмотра и на стойке информации. При необходимости, сотрудники быстро перераспределяются для оптимизации работы.
Особое внимание уделяется пассажирам с детьми: для них открыта специализированная стойка регистрации № 33. Кроме того, внедрена система видеоаналитики, которая точечно рассчитывает время ожидания в очередях.