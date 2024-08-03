Казахстанский стрелок не смог выйти в финал Олимпиады-2024

Ещенко выступил в рамках заключительной части квалификационной стадии в мужском индивидуальном ските. По итогам первого этапа отбор казахстанец занял 27-е место в общем зачете из 30 спортсменов.
В первом раунде он набрал 21 очко, во втором — 23, в третьем — 22 балла. Во второй день отборочного цикла казахстанец выступил в заключительных четвертом и пятом раундах, набрав в них 24 и 25 очков соответственно.
. В общей сложности Ещенко набрал 115 баллов и занял 26-е место в общем зачете, что не позволило ему побороться за медаль.
Напомним, что в финал выходят только 6 лучших спортсменов из квалификации.