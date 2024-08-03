Минская налоговая рассказала о минских маршрутках, где зарплата водителей 60 рублей в месяц

Экономический суд Минска 2 августа провел заседание по жалобе юрлица, осуществлявшего регулярные перевозки в Минске с помощью маршрутных такси, на постановление о привлечении его к административной ответственности за нарушение установленного порядка приема наличных денег. Об этом процессе сообщает телеграм-канал «Управление оперативных мероприятий инспекции МНС по г. Минску».
Бизнесмены не смогли ответить судье на элементарные вопросы, такие как: «Почему на регулярной основе кассовое оборудование вообще не включалось в некоторых микроавтобусах на протяжении нескольких дней?», «Почему официальная выручка такая низкая, что даже не перекрывает размера лизинговых платежей?», «Почему у водителя вознаграждение по договору подряда 60 рублей в месяц?».
Итог заседания: бизнесменам придется доплатить в бюджет налоги в крупном размере.
Управление оперативных мероприятий инспекции МНС по г. Минску предупреждает всех регулярных перевозчиков столицы, что такое понятие как «исполнитель, управляющий микроавтобусом по договору подряда», повсеместно применяемое к водителям, будет решительно искоренять.
Инспекция просит владельцев и руководителей фирм-перевозчиков оформить трудовые отношения со своими водителями в соответствии с буквой закона.