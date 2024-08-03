Минская налоговая рассказала о минских маршрутках, где зарплата водителей 60 рублей в месяц

Бизнесмены не смогли ответить судье на элементарные вопросы, такие как: «Почему на регулярной основе кассовое оборудование вообще не включалось в некоторых микроавтобусах на протяжении нескольких дней?», «Почему официальная выручка такая низкая, что даже не перекрывает размера лизинговых платежей?», «Почему у водителя вознаграждение по договору подряда 60 рублей в месяц?».