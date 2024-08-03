Собянин заявил, что ВДНХ будет одним из «самых крутых» в мире

«Когда я первый раз сам сюда пришел, это было неизгладимое впечатление. Потому что-то, что я представлял по советским фильмам, и то, что я увидел, — это было две большие разницы. Это был большой, неухоженный, грязный рынок. Возникла просто обида и злость за то, что ну неужели мы не сможем сохранить, восстановить все? Доказали, что мы можем бороться и восстанавливать наследие. Я думаю, что [ВДНХ] будет одним из самых крутых мест не только в России, но и в мире», — сказал он.