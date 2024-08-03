ОИ в Париже: молдавская легкоатлетка прошла квалификацию в финал

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. Молдавская легкоатлетка Александра Емильянова, соревнующаяся на Олимпиаде в Париже в метании диска, прошла квалификацию в финал Игр.
В своей первой попытке Александра показала результат 64,33 и вошла в топ лучших спортсменов. Для молдавской атлетки это вторые Олимпийские игры.
Метатель молота Сергей Маргиев в финал олимпийского турнира не прошел, показав результат 73,46 метра.
Квалификацию в следующий раунд не прошла и пловчиха Татьяна Салкуцан, показав время 2.13,20 в первой попытке на дистанции 200 метров на спине и заняв 23-е место.
Выступления на Играх завершили также молдавские лучники Дан Олару и Александра Мырка.
Молдову на Играх в Париже представляют 26 спортсменов, на счету которых 9 чемпионатов мира и 11 чемпионатов Европы. Они соревнуются в 10 видах спорта, включенных в программу Олимпиады.
Дзюдоисты Денис Виеру и Адиль Османов принесли Молдове две бронзовые медали Игр в Париже.
Программа Олимпиады-2024 состоит из 32 видов спорта и охватывает 306 состязаний. В их числе есть дебютант — брейкинг.