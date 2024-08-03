Создание условий безопасного детского отдыха обсудили в Иркутской области

На очередном заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области были подняты вопросы безопасного детского отдыха. Главный из них: как создать необходимые условия? Со всеми территориями региона на связи был заместитель председателя комиссии, министр образования Приангарья Максим Парфенов, сообщают в пресс-службе правительства. Он отметил, что в этом году частыми стали случаи гибели несовершеннолетних на воде.
— В итоге статистика преподносит нам страшные цифры, на водных объектах области за два летних месяца мы потеряли 17 детей. Основной возраст — от 14 до 17 лет, это тот возраст, когда контролировать действия ребят очень сложно, — отмечает Парфенов. — Поэтому необходимо донести до родителей и детей серьезность ситуации. Руководство муниципальных образований должно в особом порядке рассмотреть на местах вопрос гибели детей на водных объектах и принятия действенных мер.
Муниципалитетам поручили организовать места для купания, а на опасных пляжах установить запрещающие знаки. Также нужно оградить коллекторы, колодцы и котлованы. Дополнительно будет проведена информационно-просветительская работа с детьми и родителями.