Создание условий безопасного детского отдыха обсудили в Иркутской области

— В итоге статистика преподносит нам страшные цифры, на водных объектах области за два летних месяца мы потеряли 17 детей. Основной возраст — от 14 до 17 лет, это тот возраст, когда контролировать действия ребят очень сложно, — отмечает Парфенов. — Поэтому необходимо донести до родителей и детей серьезность ситуации. Руководство муниципальных образований должно в особом порядке рассмотреть на местах вопрос гибели детей на водных объектах и принятия действенных мер.