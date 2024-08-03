Bloomberg рассказал о способности чат-ботов создавать биооружие

К таким выводам Касагранде пришел после того, как компания Anthropic — разработчик чат-бота Claude — попросила его протестировать научные возможности нейросети. По словам сооснователя Anthropic Джека Кларка, он и его команда были обеспокоены тем, что Claude и другие чат-боты могут научить пользователей создавать потенциально опасные вирусы. «Я хочу, чтобы вы проверили наши предположения», — приводит Bloomberg слова Кларка, сказанные в беседе с Касагранде. Тот в 2005 году основал фирму Gryphon Scientific, у которой есть контракты в том числе с Пентагоном и Национальным институтом здравоохранения.