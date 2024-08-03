Поход на пляж с собакой может грозить крупным штрафом. В каких случаях?

По его словам, сделано это в первую очередь для того, чтобы не нарушать санитарные нормы и правила, поскольку питомцы хоть и домашние, но могут быть источником различных инфекционных заболеваний. Кроме того, таким образом стремятся обезопасить других отдыхающих от собак, ведь животное может проявить агрессию или просто стать причиной аллергического приступа.