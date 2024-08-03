Поход на пляж с собакой может грозить крупным штрафом. В каких случаях?

«Если место отдыха неорганизованное — берег речки или озера, запретить привести с собой четвероного друга никто не может. Другое дело — официальные пляжи, вход на территорию которых с домашними животными не разрешается. Поэтому, прежде чем поехать к озеру с собакой, стоит узнать, на какие пляжи можно приводить животных», — пояснил участковый инспектор ООПП ОВД администрации Ленинского района г. Бреста Вадим Шипилов.
По его словам, сделано это в первую очередь для того, чтобы не нарушать санитарные нормы и правила, поскольку питомцы хоть и домашние, но могут быть источником различных инфекционных заболеваний. Кроме того, таким образом стремятся обезопасить других отдыхающих от собак, ведь животное может проявить агрессию или просто стать причиной аллергического приступа.
«Находясь с собакой в общественном месте, хозяин должен водить животное на коротком поводке и надеть питомцу намордник», — предупредил Шипилов. Исключение составляют щенки до 3 месяцев и собаки декоративных пород высотой до 25 см в холке — их можно выгуливать без намордника, но поводок обязателен.
«Соответственно, закон не позволяет владельцам домашних питомцев купаться вместе с собаками на пляже. Нарушителей порядка могут привлечь к административной ответственности по ст. 16.30 КоАП», — сообщил Шапилов.
За выгул собак без намордника можно обойтись предупреждением, но грозит и наложение штрафа в размере от 1 до 15 базовых величин. Если собака причинит вред здоровью человека или его имуществу, то размер штрафа вырастет от 10 до 30 базовых величин. В случае если гражданин серьезно пострадал от собаки, владельца могут привлечь к уголовной ответственности. К тому же хозяину придется выплатить пострадавшему денежную компенсацию.