WP: обмен заключенными между Россией и Западом заставил Киев насторожиться

Селезнев заявил, что его похитили во время отдыха на Мальдивах, поскольку международные нормы и законы самих островов якобы запрещают подобную передачу подозреваемых. Тюрьму в Атланте он называл ужасной, так как многие заключенные носили там ножи и постоянно их использовали для нападений. По словам Селезнева, его несколько раз пытались убить. Кроме этого, он был единственным заключенным, которого обязали отмечаться у надзирателя каждые два часа, что мешало ему нормально спать.