В минских парках охранять правопорядок станет конная милиция

Чтобы заступить на службу, проходили специальную подготовку: от нескольких месяцев до полугода. Кавалеристы выполняют все те же функции, что и обычный наряд. Следят за правопорядком и напоминают отдыхающем о бдительности. Если необходимо провести профилактическую беседу или задержать правонарушителя, который пытается скрыться, — могут спешиться или перевести лошадей на рысь. Животных обучают выполнять команды, а также работать в команде с другими лошадьми.