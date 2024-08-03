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В минских парках охранять правопорядок станет конная милиция

В Минске появился непривычный вид патрулей. Теперь охрана правопорядка в столичных парках Победы, Янки Купалы и Максима Горького осуществляет конная милиция.

Источник: ГУВД Мингорисполкома

Чтобы заступить на службу, проходили специальную подготовку: от нескольких месяцев до полугода. Кавалеристы выполняют все те же функции, что и обычный наряд. Следят за правопорядком и напоминают отдыхающем о бдительности. Если необходимо провести профилактическую беседу или задержать правонарушителя, который пытается скрыться, — могут спешиться или перевести лошадей на рысь. Животных обучают выполнять команды, а также работать в команде с другими лошадьми.

Подобный вид несения службы для органов внутренних дел столицы не новый. Такая практика существовала около двух десятилетий назад.

Фото: ГУВД Мингорисполкома.