«У школ свои секреты решения вопроса». Эксперт о том, пустят ли ребенка с красными волосами на уроки

«У каждого учреждения образования есть свои секреты решения вопросов, касающихся внешнего вида учащихся. Формирование культуры внешнего вида — это одно из направлений воспитательной работы в школах. Поэтому обращать внимание и на школьную одежду, и на прическу будут. И мы надеемся на полное взаимопонимание в этом вопросе и на поддержку родителей, которые тоже должны понимать, куда они отправляют своего ребенка. Но подростки, конечно, будут хотеть выделиться, а мы будем им подсказывать другие способы самореализации», — отметила Валентина Гинчук.



Она подчеркнула, что единая школьная форма, которая вводится уже не первый год, дисциплинирует учащихся — приучает их к пониманию, что в деловой ситуации нужно иметь деловой вид.