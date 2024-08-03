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Сильные дожди ожидают в Свердловской области 4 августа

ГУ МЧС России по Свердловской области со ссылкой на синоптиков выпустило экстренное предупреждение.

Сейчас в Трентоне: +28° 0 м/с 74% 752 мм рт. ст. +29°
Источник: РИА "Новости"

В воскресенье, 4 августа, местами в регионе ожидаются сильные дожди.

Спасатели рекомендуют гражданам в период штормового предупреждения быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

В связи с непогодой может быть затруднено движение транспорта. Также высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ.

Как сообщалось ранее, мощные ливни накрыли Свердловскую область. За сутки на юге области выпало рекордное количество осадков.

В Каменске-Уральском — 41 мм, в Камышлове и Бутке — 20 мм. Об этом рассказали в ФГБУ «Уральское управление гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».