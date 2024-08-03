Сильные дожди ожидают в Свердловской области 4 августа

В воскресенье, 4 августа, местами в регионе ожидаются сильные дожди.
Спасатели рекомендуют гражданам в период штормового предупреждения быть бдительными и соблюдать меры безопасности.
В связи с непогодой может быть затруднено движение транспорта. Также высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ.
Как сообщалось ранее, мощные ливни накрыли Свердловскую область. За сутки на юге области выпало рекордное количество осадков.
В Каменске-Уральском — 41 мм, в Камышлове и Бутке — 20 мм. Об этом рассказали в ФГБУ «Уральское управление гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».