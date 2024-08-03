Умер актер из сериалов «Моя прекрасная няня» и «Кухня» Гилинов

В театре Гоголя Гилинов работал с 1961 года, сразу после того, как закончил обучение в Театральном училище им. Б. Щукина. Широкую известность он получил благодаря ролям в фильмах и сериалах, в числе которых «Кухня», «Моя прекрасная няня» и «Детективы».