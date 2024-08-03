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Страсти по школьной форме. В этом году этот вопрос школы решат самостоятельно

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В 2024/2025 учебном году обязательную форму для учащихся школ вводить не будут. Каждая школа сама вправе решить, как будут одеты ее ученики, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Об этом заявил руководитель управления Министерства дошкольного и школьного образования Азамат Камолов.

«Каждая школа сама выбирает форму для учеников. В этом году обязательная для всех школ форма вводиться не будет», — сказал Камолов.

Однако внешний вид учащихся должен соответствовать «Утвержденным типовым правилам этикета общеобразовательного учреждения». В частности, мальчикам нельзя приходить в школу в шортах, футболках и тапочках, а девочкам — в откровенной и обтягивающей одежде и украшениях на шее и руках.

Отметим, что в 2018 году правительство утвердило единую школьную форму. Ее предусматривалось вводить постепенно. Позднее дату обязательного введения перенесли на нынешний 2024/2025 учебный год. Но все это время правительство то отменяло, то вновь внедряло ее обязательное внедрение в школах.

Камолов отметил, что, по результатам исследований МДШО, единая школьная форма убирает нездоровую конкуренцию между школьниками и их родителями в плане одежды, сокращает визуально разницу в социально-экономическом расслоении среди детей из семей с разным достатком.

Он также рассказал о том, что в средних школах многих стран — Великобритании, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Австралии, России, Индии, Казахстане и Таджикистане — введена единая форма для школьников. В Российской Федерации этот вопрос регулируется законодательством. А ученики практически всех частных школ в США и Канаде носят единую одежду, тогда как в государственных школах утвержден дресс-код, которого придерживаются учащиеся.

Напомним, что в конце прошлого года учительница из Навои отчитала учеников, которые пришли на учебу в кроссовках, но чиновники от образования отнеслись к этому с пониманием.

Отметим также, что в Ташкенте в преддверии нового учебного года на базарах и в торговых центрах организовали школьные ярмарки.

образование