Страсти по школьной форме. В этом году этот вопрос школы решат самостоятельно

Об этом заявил руководитель управления Министерства дошкольного и школьного образования Азамат Камолов.
«Каждая школа сама выбирает форму для учеников. В этом году обязательная для всех школ форма вводиться не будет», — сказал Камолов.
Однако внешний вид учащихся должен соответствовать «Утвержденным типовым правилам этикета общеобразовательного учреждения». В частности, мальчикам нельзя приходить в школу в шортах, футболках и тапочках, а девочкам — в откровенной и обтягивающей одежде и украшениях на шее и руках.
Отметим, что в 2018 году правительство утвердило единую школьную форму. Ее предусматривалось вводить постепенно. Позднее дату обязательного введения перенесли на нынешний 2024/2025 учебный год. Но все это время правительство то отменяло, то вновь внедряло ее обязательное внедрение в школах.
Камолов отметил, что, по результатам исследований МДШО, единая школьная форма убирает нездоровую конкуренцию между школьниками и их родителями в плане одежды, сокращает визуально разницу в социально-экономическом расслоении среди детей из семей с разным достатком.
Он также рассказал о том, что в средних школах многих стран — Великобритании, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Австралии, России, Индии, Казахстане и Таджикистане — введена единая форма для школьников. В Российской Федерации этот вопрос регулируется законодательством. А ученики практически всех частных школ в США и Канаде носят единую одежду, тогда как в государственных школах утвержден дресс-код, которого придерживаются учащиеся.
Напомним, что в конце прошлого года учительница из Навои отчитала учеников, которые пришли на учебу в кроссовках, но чиновники от образования отнеслись к этому с пониманием.
Отметим также, что в Ташкенте в преддверии нового учебного года на базарах и в торговых центрах организовали школьные ярмарки.