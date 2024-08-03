Страсти по школьной форме. В этом году этот вопрос школы решат самостоятельно

Он также рассказал о том, что в средних школах многих стран — Великобритании, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Австралии, России, Индии, Казахстане и Таджикистане — введена единая форма для школьников. В Российской Федерации этот вопрос регулируется законодательством. А ученики практически всех частных школ в США и Канаде носят единую одежду, тогда как в государственных школах утвержден дресс-код, которого придерживаются учащиеся.