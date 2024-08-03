Синоптики предупредили о грозах в Воронеже и районах области

Под влиянием циклона кратковременные дожди и грозы ожидаются в Воронеже и некоторых районах области днем в воскресенье, 4 августа, предупреждают синоптики регионального гидрометцентра. Скорость ветра составит от 8 до 13 м/cек. В столице Черноземья термометры покажут около +23 градусов, а местами по региону воздух может прогреться до +32 градусов.
Дожди и грозы также ожидаются по всей Воронежской области ночью понедельника, 5 августа. Местами опустится туман. В светлое время суток гром прогремит в отдельных районах. В столице Черноземья днем — преимущественно без осадков и до +24… +26 градусов.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что август 2024 года будет совсем немного прохладнее обычного. Ожидается, что среднемесячная температура воздуха составит +19,8 градуса. Осадков выпадет только 80% от нормы для последнего месяца лета.