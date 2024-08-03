Синоптики предупредили о грозах в Воронеже и районах области

Под влиянием циклона кратковременные дожди и грозы ожидаются в Воронеже и некоторых районах области днем в воскресенье, 4 августа, предупреждают синоптики регионального гидрометцентра. Скорость ветра составит от 8 до 13 м/cек. В столице Черноземья термометры покажут около +23 градусов, а местами по региону воздух может прогреться до +32 градусов.