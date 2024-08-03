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Мизулина просит Бастрыкина наказать оскорбившего «Родину-мать» блогера Лебедева

Мизулина обратилась в СК после высказывания дизайнера Лебедева о монументе «Родина-мать» в Волгограде.

Источник: РИА "Новости"

Скандальное интервью дизайнера Артемия Лебедева, на котором он высказался об известной на весь мир скульптуре «Родина-мать зовет» в Волгограде, стало поводом для обращения в СК РФ. Такую позицию высказала руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на официальный телеграм-канал общественницы, высказывания блогера порочат ее честь и достоинство, поэтому она намерена также подать иск на 10 миллионов рублей.

«Уважаемый Александр Иванович! Вы тоже считаете, что памятник “Родина-мать зовет!” на Мамаевом Кургане — это “хрень, которую нельзя снести”? — говорится в сообщении Мизулиной.

Напомним, Лебедев назвал скульптуру «не самым красивым памятником» и раскритиковал ее автора, что вызвало общественный резонанс.

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