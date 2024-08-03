Мизулина просит Бастрыкина наказать оскорбившего «Родину-мать» блогера Лебедева

Скандальное интервью дизайнера Артемия Лебедева, на котором он высказался об известной на весь мир скульптуре «Родина-мать зовет» в Волгограде, стало поводом для обращения в СК РФ. Такую позицию высказала руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на официальный телеграм-канал общественницы, высказывания блогера порочат ее честь и достоинство, поэтому она намерена также подать иск на 10 миллионов рублей.