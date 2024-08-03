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На белорусско-литовской границе значительно выросли очереди из автобусов. Дорога до Вильнюса может занимать почти сутки

На белорусско-литовской границе значительно выросли очереди из автобусов. Теперь преодоление 180 километров между Минском и Вильнюсом составляет до 20 часов. Это следует из отчетов, которые оставляют в тематических чатах пассажиры.

Согласно данным Госпогранкомитета Беларуси, по состоянию на 16.00 3 августа выезда из Беларуси в Литву в пункте пропуска «Каменный лог» ожидало 15 автобусов. В последние дни их число как правило не опускалось ниже 10.

Для того, чтобы сократить время в пути, люди за дополнительную плату пересаживаются в автобусы, стоящие ближе к шлагбауму.

«Пересаживаются все почти целыми автобусами (…) Плюс куча людей приезжает просто к автобусам. Кто-то спешит на самолёт, в кто-то не хочет ждать», — пишет один из участников чата.

Из-за значительного опоздания в Вильнюс, серьезно сбивается расписание обратных рейсов ряда перевозчиков. Например, люди, ожидающие своего рейса у Вильнюсского аэропорта, могут ожидать их часами на остановке.

Отметим, что на белорусско-польской границе очереди автобусов еще больше. По данным ГПК, на 16.00 3 августа выезда ожидало 40 автобусов.