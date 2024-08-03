На День города в Омске прошел фестиваль национальных культур

«По последним данным в Омске проживало 2 000 поляков, — рассказывают хозяева площадки.— Предки оказались в Сибири еще в 17 веке, после Русско-Польской войны. Конечно, мы ассимилировались с другими народами, но все равно сохранили и свои традиции, и язык. Сейчас при польском культурно-просветительском обществе “Родзина—Семья” действует школа, где мы учим польскому языку всех желающих».