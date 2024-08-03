На День города в Омске прошел фестиваль национальных культур

3 августа в сквере имени А. Т. Алтунина прошел фестиваль национальных культур «Территория ЭТНО», объединивший все национальности, проживающие в Омске.
Масштабное мероприятие прошло под девизом «Мы наследники крепких традиций». Омичи — это большая дружная многонациональная семья, а фестиваль стал отличным поводом лучше узнать друг друга.
Свои площадки представили все национальные культурные центры города. Мастер-классы, национальные костюмы, песни и игры, традиционная кухня — здесь было на что посмотреть, чему удивиться и чему поучиться.
Почетыми гостями праздника стали губернатор Виталий Хоценко, мэр города Сергей Шелест, представители дипломатических миссий и гости из других городов, приехавшие, чтобы поздравить Омск с 308-м днем рождения.
Белорусы познакомили гостей с национальными куклами-обрегами: берегиней дома Кубышкой-травницей и Неразлучниками, которых по традиции дарят молодоженам на долгую и счастливую семейную жизнь. Киргизы представили удивительной красоты традиционные ковры из войлока и шерсти. Казахи рассказали о ювелирном искусстве, традиции которого из глубины веков дошли до наших дней, и национальном костюме невесты.
«Растительный орнамент степей, анималистические мотивы, — эти узоры можно увидеть в ювелирных изделиях до сих пор, — рассказывает представительница студии национального костюма “Саукеле”. — А по украшениям женщины судили о ее статусе. Например, приближение незамужней девушки можно было даже услышать. Считалось, что “гремящие” украшения своим звоном отгоняют от нее злых духов».
Фестиваль подарил немало открытий. Выяснилось, например, что сладкий хворост — это еще и традиционное блюдо польской кухни. Только называется он по-польски «хрустке».
«По последним данным в Омске проживало 2 000 поляков, — рассказывают хозяева площадки.— Предки оказались в Сибири еще в 17 веке, после Русско-Польской войны. Конечно, мы ассимилировались с другими народами, но все равно сохранили и свои традиции, и язык. Сейчас при польском культурно-просветительском обществе “Родзина—Семья” действует школа, где мы учим польскому языку всех желающих».
Татьяна Сим родного корейского тоже не забыла, более того, она его преподает. Хотя предки перебрались в Россию еще в прошлом веке.
«Мы представляем на фестивале традиционные маски, специально привезли их из Кореи, — рассказывает она. — Проводим мастер-классы: каждый может взять и раскрасить себе маску. Традиционно маски использовались в театрализованных представлениях. Скрыв под ней лицо, любой крестьянин мог высмеять в спектакле и чиновника, и богача».
На сцене тем временем в режиме нон-стоп шла концертная программа с участием творческих коллективов города.
На импровизированной вечерке кружил народ в русском танце ансамбль «Пой-пляши». В традиционные русские народные игры «Мотальщик» и «Калечина-Малечина» гостей учили играть актеры семейного народного театра «Зайкины сказки».
Также гости праздника смогли примерить национальные костюмы и угоститься блюдами национальной кухни.