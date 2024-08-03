Россиянин Искандер Каримов заявил, что турки к русским относятся с любопытством

Я уехал из России в октябре 2022 года из-за того, что перестал чувствовать себя там безопасно. Релокация не была для меня чем-то новым — я и до этого часто переезжал и жил в разных городах. У меня по жизни было так: съездил куда-то, посмотрел, понравилось — и захотелось там пожить. Первый раз такое было с родным Питером: после десяти лет жизни в Москве мне захотелось вернуться и побыть там, но уже в другом качестве, не с родителями. Потом такая же история была у меня с Минском — пару лет я снимал жилье в Белоруссии. Позже я вернулся в Москву и загорелся Стамбулом. Никогда там не был, но этот город всегда казался мне безумно интересным, поэтому выбрал именно эту локацию.