Штормовое предупреждение на воскресенье объявлено в Астане и 15 областях Казахстана

«В Акмолинской области 4 августа днем на западе, севере ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере области, днем на большей части области ожидается гроза. Ветер юго-западный утром и днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. На юго-западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Кокшетау 4 августа утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15 м/с», — говорится в сообщении.