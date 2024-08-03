Штормовое предупреждение на воскресенье объявлено в Астане и 15 областях Казахстана

«В Акмолинской области 4 августа днем на западе, севере ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере области, днем на большей части области ожидается гроза. Ветер юго-западный утром и днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. На юго-западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Кокшетау 4 августа утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15 м/с», — говорится в сообщении.
В Алматинской области 4 августа днем в горных районах ожидается гроза, на большей части области сохранится сильная жара 35−37 градусов. В Алматы 4 августа днем сохранится сильная жара 35 градусов. Сохранится высокая пожарная опасность. В Конаеве 4 августа днем сохранится сильная жара 35−37 градусов. Сохранится высокая пожарная опасность.
В Астане 4 августа утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15−20 м/с.
В области Улытау 4 августа ночью на севере, днем на севере, в центре, востоке ожидается гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный днем на севере области временами порывы 15−20 м/с. На большей части области сохранится высокая, на западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане 4 августа днем ожидается гроза. Сохранится высокая пожарная опасность.
В Карагандинской области 4 августа ночью на западе, севере, днем в северной половине области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем в центре, юге области порывы 15−20 м/с, временами 23 м/с. На западе, северо-востоке, востоке, юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Караганде 4 августа днем ожидается гроза.
В области Жетысу
В области Абай 4 августа днем на западе, севере ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на западе, севере области 15−20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семей 4 августа сохраняется высокая пожарная опасность.
В Костанайской области 4 августа на севере, востоке, юге ожидаются гроза. Ветер юго-западный, западный на востоке, юге области порывы 15−20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Восточно-Казахстанской области 4 августа ночью на востоке ожидается гроза. Ветер северо-западный ночью на востоке области 15−20 м/с. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Атырауской области днем 4 августа ожидается сильная жара 35−37 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на южной части области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау 4 августа днем ожидается сильная жара 35−36 градусов.
В Кызылординской области 4 августа ожидается ветер северо-западный днем в центре области 15−20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 4 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Павлодарской области 4 августа на западе, севере, востоке ожидается гроза. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области 15−20 м/с. На востоке, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре 4 августа ожидается высокая пожарная опасность.
В Актюбинской области 4 августа ночью на востоке ожидается гроза.
В Мангистауской области 4 августа ночью на севере ожидается туман. Днем на большей части области ожидается сильная жара 38−40 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Западно-Казахстанской области 4 августа на юге ожидается высокая пожарная опасность.
В Северо-Казахстанской области 4 августа ночью на юго-западе ожидаются гроза, днем гроза, на юге области град, шквал. Ветер юго-западный днем на севере, западе, юге области порывы 15−20 м/с. В Петропавловске 4 августа днем ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15−20 м/с.