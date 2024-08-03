В Московском регионе 4 августа пройдет гроза с сильным ветром

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Гроза и сильный ветер ожидаются во второй половине дня воскресенья в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.
Синоптики прогнозируют, что непогода будет отмечаться в московском регионе в период с 12:00 до 19:00 мск. «Местами гроза, при грозе порывы до 15 м/с», — сказали в Гидрометцентре РФ. В связи с этим синоптики объявили в Москве и области желтый уровень погодной опасности, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия.
Согласно прогнозам, температура воздуха в городе в воскресенье поднимется до 23−25 градусов. В ночь на понедельник, 5 августа, будет преимущественно без осадков и до 15 градусов. Днем столбики термометров в Москве вновь достигнут отметки 25 градусов, в Подмосковье ожидается до 26 градусов.
Ранее в Гидрометцентре РФ связывали неустойчивый характер погоды в Центральной России с действием малоподвижного атлантического циклона, занимающего большую часть европейской территории России. В частности, на севере и в средней полосе возможны кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах с грозами и порывистым ветром до 15−20 м/с.