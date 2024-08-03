В Московском регионе 4 августа пройдет гроза с сильным ветром

Синоптики прогнозируют, что непогода будет отмечаться в московском регионе в период с 12:00 до 19:00 мск. «Местами гроза, при грозе порывы до 15 м/с», — сказали в Гидрометцентре РФ. В связи с этим синоптики объявили в Москве и области желтый уровень погодной опасности, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия.