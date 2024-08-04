В светлогорском лагере «Огонёк», где массово отравились дети, досрочно завершили третью смену

В лагере «Огонёк», где произошла вспышка инфекции, досрочно завершили третью смену, родителям вернут деньги за путёвки. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Калининграда.
«В связи с досрочным завершением третьей смены в лагере “Огонёк”, родителям будет возмещена стоимость путёвок пропорционально дням пребывания в загородном центре», — отметили в администрации.
Часть законных представителей уже написала заявления о возврате средств. Деньги им перечислят до 14 августа 2024 года.
Родители, которые ещё не подавали заявление, могут обратиться в загородный центр по телефону: 8−921−006−88−48 или по электронной почте: lagogonek@edu.klgd.ru
По данным министерства здравоохранения Калининградской области, по состоянию на утро, 3 августа, четверо детей остаются под наблюдением в инфекционном отделении Центральной городской клинической больницы Калининграда, один — в Областной инфекционной больнице. "Состояние пациентов оценивается медиками как удовлетворительное.