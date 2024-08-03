Вышел сериал Евгения Стычкина «Игры» о проведении Олимпиады-80 в Москве

Сериал будто бы сам заражается всеми проблемами, которые показывает. «Играм» присущи и бюрократическая занудность (не исключено, что в оставшихся шести сериях предложат посмотреть на процесс создания эмблемы с кольцами, дорожками и Спасской башней), и неорганизованность; Стычкин — яркий актер, но достаточно пресный режиссер. Впрочем, ему, как правило, все же находится повод пожать руку — даже в случае с не слишком удачными проектами. Правда, в «Играх» Стычкин появляется в несколько кринжовом образе зарубежного журналиста, так что тут как раз хочется отметить его работу за кадром — то есть одну сцену, где афганский мужчина разнимает дерущихся детей и объясняет им, что «нельзя соседей бить», что «сильный должен первым в сторону отойти, в драку не лезть, потому что драку всегда начать легко — трудно закончить».